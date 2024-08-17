Everton - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton - Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. İlk hafta maçında Everton ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Brighton maçı 17 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.