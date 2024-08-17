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Brentford - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Brentford - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 10:40
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Brentford - Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brentford - Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. İlk hafta maçında Brentford ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford - Crystal Palace maçı 18 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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