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West Ham United - Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, West Ham United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 10:54
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West Ham United - Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

West Ham United - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. İlk hafta maçında West Ham United ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, West Ham United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM UNITED - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Ham United - Aston Villa maçı 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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