Haberler İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest - Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Nottingham Forest ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Nottingham Forest - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 10:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nottingham Forest - Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest - Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. İlk hafta maçında Nottingham Forest ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOTTINGHAM FOREST - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest - Bournemouth maçı 17 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Türk Telekom
İşte Cicaldau'nun yeni takımı!
DİĞER
Okan Buruk ile ünlü şarkıcı Hadise aşk mı yaşıyor? Okan Buruk, Hadise ile ilgili soruyu duyunca...
4 ilde orman yangını! Manisa, İzmir ve Bolu'da havadan ve karadan müdahale | Çanakkale'de yangın kontrol altında
"Transferlerle geriye giden Trabzonspor"
İtalyan yıldız F.Bahçe yolunda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Newcastle United - Southampton maçı ne zaman? Newcastle United - Southampton maçı ne zaman? 10:47
Everton - Brighton maçı ne zaman? Everton - Brighton maçı ne zaman? 10:40
Caner Erkin F.Bahçe'ye geri dönecek mi? Caner Erkin F.Bahçe'ye geri dönecek mi? 10:37
Arsenal - Wolverhampton maçı ne zaman? Arsenal - Wolverhampton maçı ne zaman? 10:36
Ipswich Town - Liverpool maçı ne zaman? Ipswich Town - Liverpool maçı ne zaman? 10:33
Fenerbahçe'de ayrılık! Başakşehir talip oldu Fenerbahçe'de ayrılık! Başakşehir talip oldu 10:16
Daha Eski
"Transferlerle geriye giden Trabzonspor" "Transferlerle geriye giden Trabzonspor" 10:06
İtalyan yıldız F.Bahçe yolunda! İtalyan yıldız F.Bahçe yolunda! 10:04
Konyaspor - Galatasaray maçı detayları! Konyaspor - Galatasaray maçı detayları! 09:54
Manisa FK - Sakaryaspor maçı saat kaçta? Manisa FK - Sakaryaspor maçı saat kaçta? 09:52
Erzurumspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Erzurumspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? 09:48
RAMS Başakşehir play off'ta RAMS Başakşehir play off'ta 09:46