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Aston Villa'dan rekor transfer

İngiltere’de rekor bir transfer gerçekleşiyor. Aston Villa, Everton’da yıldızını parlatan Amadou Onana için 58 milyon euro karşılığında anlaşma yaparak, kulüp tarihinin en yüksek bedelli imzasını atıyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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Aston Villa'dan rekor transfer

İngiltere Premier Lig'de dikkat çeken bir transfer gerçekleşti. Aston Villa, geçtiğimiz sezon Everton formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Amadou Onana'yı rekor bir bedelle kadrosuna dahil ediyor. Bordo mavili kulübün, Everton'a tam 58 milyon euro ödemeyi kabul ettiği belirtildi. 22 yaşındaki defansif orta saha için gözden çıkarılan bu meblağ aynı zamanda Aston Villa için kulüp rekoru olacak. Onana ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalanacak. Aston Villa'nın tarihindeki en pahalı transferlerinden biri olacak Belçikalı yıldız Everton'da 72 resmi maça çıkarken 4 gol atıp, 3 asist yaptı. Belçika Milli Takımı ile EURO 2024'e de katılan Onana, 4 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı.

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