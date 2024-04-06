Mohamed Salah'tan flaş sözler! "Messi'yi seviyorum"

Liverpool'un yıldız oyuncusu Mohamed Salah takımın bir diğer yıldızı Alexis Mac Allister'ın performansını değerlendirdi. Alexis Mac Allister'ın kendisine çok iyi baktığını söyleyen Mohamed Salah, "O çok iyi. Genel olarak iyi bir adam ve daha iyi olmaya çalışıyor. Spor salonunda kendini biraz zorlaması gerekiyor ama çok profesyonel, kendine bakıyor, iyi besleniyor ve iyi antrenman yapıyor. Sadece spor salonunda biraz daha çalışması gerekiyor ama genel olarak çok iyi. Hayır, spor salonuna gidiyor ama orada daha fazlasını yapması gerekiyor. Benim fikrime göre." ifadelerini kullandı.

"MESSI'Yİ SEVİYORUM"

Son olarak Mac Allister dışında en sevdiği Arjantinli'nin Lionel Messi olduğunu söyleyen Mohamed Salah şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

Lionel Messi'yi seviyorum. Messi Messi'dir. Batistuta'yı da severim, bir keresinde onunla Arjantin'de tanışmıştım ve ondan soyadının yazılı olduğu bir tişörtü imzalamasını istemiştim. Ama evet Messi'yi seviyorum.