Aston Villa - Brentford maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VILLA - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa - Brentford maçı 6 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.