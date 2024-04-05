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Aston Villa - Brentford maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 10:12 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 10:20
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Aston Villa - Brentford maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VILLA - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa - Brentford maçı 6 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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