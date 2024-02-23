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Bournemouth - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Bournemouth ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Bournemouth - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 10:00 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 10:00
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Bournemouth - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Bournemouth - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Bournemouth ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bournemouth - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOURNEMOUTH - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bournemouth - Manchester City maçı 24 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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