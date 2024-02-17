Sheffield United - Brighton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Sheffield United - Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Sheffield United ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sheffield United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SHEFFIELD UNITED - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sheffield United - Brighton maçı 18 Şubat Pazar günü saat 17:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.