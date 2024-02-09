Haberler İngiltere Premier Lig Nottingham Forest - Newscastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest - Newscastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Nottingham Forest ile Newscastle United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Nottingham Forest - Newscastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 14:34 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 14:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nottingham Forest - Newscastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest - Newscastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Nottingham Forest ile Newscastle United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest - Newscastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOTTİNGHAM FOREST - NEWSCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest - Newscastle United maçı 10 Şubat Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Panathinaikos- Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı! EuroLeague Panathinaikos- Fenerbahçe Beko, hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
TAKVİM, CHP - DEM'in kirli planını açıklıyor! Hem tabanın gazını alacaklar hem de İmamoğlu'na yol açacaklar: Yol haritası Kandil'den
Beşiktaş'tan flaş transfer! KAP'a bildirildi
Ülkesinin en değerli futbolcusu geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Wolverhampton - Brentford maçı ne zaman?
Tottenham - Brighton maçı ne zaman?
150 bin lira kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Bakan açıkladı...
Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal bir transferde daha mutlu sona ulaştı! Kartal bir transferde daha mutlu sona ulaştı! 14:09
Juventus'un Kenan Yıldız kararı! Sözleşmesi... Juventus'un Kenan Yıldız kararı! Sözleşmesi... 14:08
A Milli Takım'ın Uluslar Ligi fikstürü açıklandı A Milli Takım'ın Uluslar Ligi fikstürü açıklandı 13:50
Wolverhampton - Brentford maçı ne zaman? Wolverhampton - Brentford maçı ne zaman? 13:40
Tottenham - Brighton maçı ne zaman? Tottenham - Brighton maçı ne zaman? 13:32
Liverpool - Burnley maçı ne zaman? Liverpool - Burnley maçı ne zaman? 13:28
Daha Eski
Fulham - Bournemouth maçı ne zaman? Fulham - Bournemouth maçı ne zaman? 13:25
Manchester City - Everton maçı ne zaman? Manchester City - Everton maçı ne zaman? 13:22
Altay - BB Erzurumspor maçı ne zaman? Altay - BB Erzurumspor maçı ne zaman? 12:57
Şanlıurfaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Şanlıurfaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman? 12:51
Bodrum FK - Sakaryaspor maçı ne zaman? Bodrum FK - Sakaryaspor maçı ne zaman? 12:47
O isim F.Bahçe'ye geri döndü! O isim F.Bahçe'ye geri döndü! 11:58