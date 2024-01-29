Haberler İngiltere Premier Lig Nottingham Forest - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Nottingham Forest ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Nottingham Forest - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 13:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nottingham Forest - Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Nottingham Forest ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOTTINGHAM FOREST - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest - Arsenal maçı 30 Ocak Salı günü saat 22:45'te beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberi: Erman Toroğlu ve Fatih Doğan'ndan Beşiktaş için şok sözler! "Santos akıl tutulması yaşattı"
Gayrettepe-Kağıthane metro hattı için büyük gün! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı! Gayrettepe - İstanbul Havalimanı 30 dakikaya düşecek
G.Saray'dan sürpriz sol bek hamlesi!
Real Madrid'in yıldızı Aslan oluyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aston Villa - Newcastle United maçı ne zaman?
Crystal Palace - Sheffield United maçı ne zaman?
Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde? 29 Ocak
GAYRETTEPE - İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI | Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro güzergahı, durakları
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 29 Ocak rakamları
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aston Villa - Newcastle United maçı ne zaman? Aston Villa - Newcastle United maçı ne zaman? 12:27
Crystal Palace - Sheffield United maçı ne zaman? Crystal Palace - Sheffield United maçı ne zaman? 12:22
Luton Town - Brighton maçı ne zaman? Luton Town - Brighton maçı ne zaman? 12:14
Fulham - Everton maçı ne zaman? Fulham - Everton maçı ne zaman? 12:10
G.Saray - G.Antep FK maçının VAR'ı belli oldu! G.Saray - G.Antep FK maçının VAR'ı belli oldu! 12:08
Nottingham Forest - Arsenal maçı ne zaman? Nottingham Forest - Arsenal maçı ne zaman? 12:06
Daha Eski
G.Saray'dan sürpriz sol bek hamlesi! G.Saray'dan sürpriz sol bek hamlesi! 11:59
Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman? Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman? 11:48
Szymanski F.Bahçe'den ayrılacak mı? İşte verilen karar Szymanski F.Bahçe'den ayrılacak mı? İşte verilen karar 11:38
Fatih Terim çıldırdı Fatih Terim çıldırdı 01:12
Altay turladı Altay turladı 01:14
Baba-oğul Kartal avlıyor! Baba-oğul Kartal avlıyor! 07:30