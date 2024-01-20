Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Bournemouth - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Bournemouth ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bournemouth - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOURNEMOUTH - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bournemouth - Liverpool maçı 21 Ocak Pazar günü saat 19:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.