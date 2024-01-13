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Manchester United - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Manchester United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 12:40
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Manchester United - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Everton - Aston Villa maçı 14 Ocak Pazar günü saat 19:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: Andre Onana, Diogo Dalot, Raphael Varane, Jonny Evans, Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Christian Eriksen, Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Rasmus Hoejlund.

Tottenham: Guglielmo Vicario, Pedro Porro, Emerson Royal, Micky van de Ven, Iyenoma Udogie, Rodrigo Bentancur, Oliver Skipp, Brennan Johnson, Dejan Kulusevski, Timo Werner, Richarlison.

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