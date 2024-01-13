Everton - Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Aston Villa maçı 14 Ocak Pazar günü saat 17:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

EVERTON - ASTON VILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Everton: Jordan Pickford, Seamus Coleman, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitalii Mykolenko, James Garner, Andre Gomes, Amadou Onana, Jack Harrison, Abdoulaye Doucoure, Dominic Calvert-Lewin.

Aston Villa: Emiliano Martinez, Ezri Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Alex Moreno, Leon Bailey, Boubacar Kamara, Douglas Luiz, Jacob Ramsey, John McGinn, Ollie Watkins.