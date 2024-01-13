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Everton - Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Everton - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2024 Cumartesi 11:31
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Everton - Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Aston Villa maçı 14 Ocak Pazar günü saat 17:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

EVERTON - ASTON VILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Everton: Jordan Pickford, Seamus Coleman, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitalii Mykolenko, James Garner, Andre Gomes, Amadou Onana, Jack Harrison, Abdoulaye Doucoure, Dominic Calvert-Lewin.

Aston Villa: Emiliano Martinez, Ezri Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Alex Moreno, Leon Bailey, Boubacar Kamara, Douglas Luiz, Jacob Ramsey, John McGinn, Ollie Watkins.

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