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Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 10:10
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Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United - Manchester City maçı 13 Ocak Cuma günü saat 20.30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

NEWCASTLE UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Newcastle United

Martin Dubravka, Kieran Trippier, Fabian Schär, Sven Botman, Dan Burn, Lewis Miley, Bruno Guimarães, Sean Longstaff, Joelinton, Alexander Isak, Anthony Gordon.

Manchester City

Ederson, Kyle Walker, Manuel Akanji, Nathan Aké, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic, Rodri, Bernardo Silva, Phil Foden, Jack Grealish, Julián Álvarez.

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