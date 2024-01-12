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Chelsea - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea ile Fulham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Chelsea - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 10:00 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 10:10
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Chelsea - Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea ile Fulham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Fulham maçı 13 Ocak Cuma günü saat 15.30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

CHELSEA - FULHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea

Djordje Petrovic, Malo Gusto, Axel Disasi, Thiago Silva, Levi Colwill, Conor Gallagher, Moisés Caicedo, Cole Palmer, Enzo Fernández, Noni Madueke, Armando Broja.

Fulham

Bernd Leno, Timothy Castagne, Issa Diop, Tosin Adarabioyo, Antonee Robinson, Tom Cairney, João Palhinha, Harry Wilson, Bobby Reid, Willian, Raul Jimenez.

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