Brighton - Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRİGHTON - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Tottenham maçı 28 Aralık Perşembe günü saat 22.30'da TOD TV ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.