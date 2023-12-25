Newcastle United - Nottingham Forest maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United - Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Newcastle United ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
NEWCASTLE UNITED - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Newcastle United - Nottingham Forest maçı 26 Aralık Salı günü saat 15.30'da TOD TV ve beIN Connect'te canlı yayınlanacak.
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