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Luton Town - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Luton Town ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Luton Town - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 14:10 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 14:31
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Luton Town - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Luton Town - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Luton Town ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Luton Town - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LUTON TOWN - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Luton Town - Newcastle United maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 18:00'de beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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