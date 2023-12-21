Aston Villa - Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Sheffield United maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Sheffield United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ASTON VILLA - SHEFFIELD UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Aston Villa - Sheffield United maçı 22 Aralık Cuma günü saat 23.00'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.
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