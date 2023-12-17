Brentford - Aston Villa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brentford - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford - Aston Villa maçı 17 Aralık Pazar günü saat 17.00'de beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.