Luton Town - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Luton Town - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Luton Town ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Luton Town - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LUTON TOWN - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Luton Town - Manchester City maçı 10 Aralık Pazar günü saat 17:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.