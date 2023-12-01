Burnley - Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Burnley - Sheffield United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Burnley ile Sheffield United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Burnley - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BURNLEY - SHEFFIELD UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Burnley - Sheffield United maçı 2 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.