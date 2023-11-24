Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 13. haftada Nottingham Forest ile Brighton & Hove Albion karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOTTINGHAM FOREST - BRIGHTON & HOVE ALBION MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest - Brighton & Hove Albion maçı 25 Kasım Cumartesi günü saat 18:00'de beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.