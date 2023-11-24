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Men tehlikesi

Galatasaray'ın rakibi Manchester United, bugünlerde idari konularda sıkıntılı günler yaşıyor. İngiliz milyarder Jim Ratcliffe'in kulübün yüzde 25'lik hissesini almak üzere olduğu belirtiliyor. Ratcliffe hali hazırda Fransa'nın Nice kulübünün de sahibi olduğu aktarılırken UEFA'nın çoklu kulüp mülkiyetine sıcak bakmadığı hatırlatıldı. Her iki ekibin aynı anda Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacağı için, ManU için potansiyel bir men tehdidi doğabileceği ifade edildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 06:50
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Men tehlikesi
Galatasaray'ın rakibi Manchester United, bugünlerde idari konularda sıkıntılı günler yaşıyor. İngiliz milyarder Jim Ratcliffe'in kulübün yüzde 25'lik hissesini almak üzere olduğu belirtiliyor. Ratcliffe hali hazırda Fransa'nın Nice kulübünün de sahibi olduğu aktarılırken UEFA'nın çoklu kulüp mülkiyetine sıcak bakmadığı hatırlatıldı. Her iki ekibin aynı anda Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacağı için, ManU için potansiyel bir men tehdidi doğabileceği ifade edildi.
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