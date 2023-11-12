Brighton - Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Sheffield United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton ile Sheffield United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRIGHTON - SHEFFIELD UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Sheffield United maçı 12 Kasım Pazar günü saat 17:00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.