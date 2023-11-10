Bournemouth - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Bournemouth - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Bournemouth ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bournemouth - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOURNEMOUTH - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bournemouth - Newcastle United maçı 11 Kasım Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.