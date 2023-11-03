Fulham - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Fulham - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Fulham ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fulham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham - Manchester United maçı 4 Kasım Cumartesi günü saat 15:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.