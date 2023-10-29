MANCHESTER UNITED MANCHESTER CITY MAÇI CANLI İZLE 📺 | Manu - City maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Manchester United - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Manchester City maçı 29 Ekim Pazar günü saat 18:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.