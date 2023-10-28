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Wolverhampton - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. haftada Wolverhampton sahasında Newcastle United'ı konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Wolverhampton - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 11:21 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2023 Cumartesi 11:41
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Wolverhampton - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Wolverhampton - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın!

İngiltere Premier Lig'de heyecan 10. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Wolverhampton sahasında Newcastle United'ı ağırlayacak. Maçın yayın bilgileri internette sıkça aratılıyor. İşte detaylar...

WOLVERHAMPTON - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolverhampton'ın sahasında Newcastle United'ı ağırlayacağı maç 28 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Mücadele, beIN Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.

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