Arsenal - Sheffield United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Arsenal - Sheffield United maçını canlı takip etmek için tıklayın!
İngiltere Premier Lig'de heyecan 10. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Arsenal sahasında Sheffield United'ı ağırlayacak. Maçın yayın bilgileri internette sıkça aratılıyor. İşte detaylar...
ARSENAL - SHEFFIELD UNITED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Arsenal'in sahasında Sheffield United'ı ağırlayacağı maç 28 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Mücadele, beIN Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.
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