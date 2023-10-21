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Liverpool 2 - 0 Everton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 9. haftası Merseyside derbisine sahne oldu. Liverpool, sahasında konuk ettiği EvertonMohamed Salah'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 16:33 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 17:32
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Liverpool 2 - 0 Everton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Premier Lig'in 9. haftasında Merseyside derbisinde Liverpool ile Everton, Anfield Road'da karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede Ashley Young 37. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Derbinin ikinci yarısında rakip sahada baskısını artıran Liverpool'da Mohamed Salah 75. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Everton ise girdiği pozisyonlardan gol bulamazken, 90+7. dakikada ev sahibinde hızlı gelişen atak golle sonuçlandı. Darwin Nunez'in pasında Salah, kendisinin ve Liverpool'un ikinci golüne imza attı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları ile ilgili hafta içi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Salah, bugün attığı gollerde sevinç yaşamadı.

Everton filelerini iki kez havalandıran Salah, kariyerinin 201. lig golüne ulaşırken, Anfield'da attığı 104 golle Steven Gerrard ve Kenny Dalglish'i yakaladı.

Ligde son iki maçında puan kaybeden Liverpool, bugünkü galibiyetle puanını 20'ye çıkardı. Everton ise 7 puanda kaldı.

Liverpool gelecek hafta evinde Nottingham Forest ile mücadele edecek. Everton ise West Ham United'a konuk olacak.

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