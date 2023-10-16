Çıkan Salah giren Sane

Suudi Arabistan ekipleri dünyaca ünlü yıldızları bir bir topluyor. Önceki gün verdiği bir röportajda bu ülkeden gelecek bir teklife "Hayır" demeyeceğini açıklayan Mısırlı yıldızın en geç bir sonraki yaz transfer döneminde ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Liverpool da yıllardır formasını giyen süper yıldızın alternatiflerini belirledi. Liste başında Bayern Münih'te forma giyen Leroy Sane var. Daha önce Manchester City'de etkili olamayan Sane'nin kendini Premier Lig'de bir kez daha denemeye hazır olduğu kaydedildi. Liverpool, Darwin Nunez'i 80 milyon sterline renklerine bağlamıştı. Ada ekibinin kulüp rekorunu kırarak Sane'yi renklerine bağlayabileceği kaydedildi. Salah bu sezon 10 maçta 6 gol, 4 asistle oynuyor. Sane ise Bayern Münih'te 11 karşılaşmada süre aldı. 7 defa fileleri havalandırdı.