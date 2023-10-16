Haberler İngiltere Premier Lig Çıkan Salah giren Sane

Çıkan Salah giren Sane

Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah, Suudi Arabistan’a ışık yaktı Ayrılması durumunda yerini Leroy Sane ile doldurmayı düşünüyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Çıkan Salah giren Sane

Suudi Arabistan ekipleri dünyaca ünlü yıldızları bir bir topluyor. Önceki gün verdiği bir röportajda bu ülkeden gelecek bir teklife "Hayır" demeyeceğini açıklayan Mısırlı yıldızın en geç bir sonraki yaz transfer döneminde ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Liverpool da yıllardır formasını giyen süper yıldızın alternatiflerini belirledi. Liste başında Bayern Münih'te forma giyen Leroy Sane var. Daha önce Manchester City'de etkili olamayan Sane'nin kendini Premier Lig'de bir kez daha denemeye hazır olduğu kaydedildi. Liverpool, Darwin Nunez'i 80 milyon sterline renklerine bağlamıştı. Ada ekibinin kulüp rekorunu kırarak Sane'yi renklerine bağlayabileceği kaydedildi. Salah bu sezon 10 maçta 6 gol, 4 asistle oynuyor. Sane ise Bayern Münih'te 11 karşılaşmada süre aldı. 7 defa fileleri havalandırdı.

DİĞER
Son dakika haberi: Türkiye'den çarpıcı başarı! EURO 2024 Elemeleri'ni salladık
Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri: Orta Doğu Türkiye'yi örnek alsa savaşlar olmazdı
F.Bahçeli yıldız devleri peşine taktı
İngilizler teklif hazırlıyor! Devre arası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mitoma arabaya doymuyor
Sakin ol Youri
Şemsiyesiz dışarı çıkmayın (İstanbul hava durumu 16 Ekim 2023)
SINIR KAPILARI AÇILDI: O ülkeye yerleşene 2,5 milyon lira teşvik ödemesi
Tarım Kredi Marketleri'nde yüzde 50 indirim!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tek eksik sağ bek Tek eksik sağ bek 01:43
Aktüel haberler Aktüel haberler 01:41
Dünya Boğaz’ı izledi Dünya Boğaz’ı izledi 01:38
Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? 01:37
Galler sürprizi Galler sürprizi 01:37
Lutsenko şov Lutsenko şov 01:37
Daha Eski
Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? Hangi ülkeler EURO 2024'ü garantiledi? 01:36
Sıra geldi Ümitler'e Sıra geldi Ümitler'e 01:35
Türkiye'nin Avrupa şampiyonası macerası Türkiye'nin Avrupa şampiyonası macerası 01:34
Konya’da yine destan yazdık Konya’da yine destan yazdık 01:34
Horon zamanı Horon zamanı 01:33
Cenk Tosun son sözü söyledi! İşte 4. gol Cenk Tosun son sözü söyledi! İşte 4. gol 01:18