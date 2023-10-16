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Anthony Martial Tottenham'a

İngiliz devine büyük umutlarla gelen 27 yaşındaki yıldız bir türlü ilk 11'in değişmez ismi olamadı. Ara transferde Londra'nın yolunu tutması bekleniyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Anthony Martial Tottenham'a

Premier Lig'de devre arasında önemli bir transferin gerçekleşmesi bekleniyor. 2016'da Monaco'dan Manchester United'a 60 milyon euro'ya transfer edilen yıldız isim, bir türlü istenilen seviyeye gelemedi. Bir dönem Sevilla'ya kiralanan 27 yaşındaki oyuncu, ManU'da teknik direktör Erik ten Hag'ın gözünden düştü. Kontratı sezon sonunda bitiyor. 1 yıl daha opsiyonu var ancak Manchester United bunu kullanmayı düşünmüyor. Hatta tam tersi devre arasında gönderilmesi planlanıyor. Bu durum Anthony Martial ve menajerine de iletildi. Kulüp bulması yönünde bildirim yapıldı.

FAZLA UZAKLAŞMAYACAK

Ada'da Anthony Martial'ın Manchester United'tan ayrılması büyük sükse yaratırken rotasının yine bir Premier Lig kulübü olması bekleniyor. Milli araya zirvede giren Tottenham'ın hücum gücünü yükseltmek için devre arasında Fransız futbolcuya teklif yapması bekleniyor. Hem kontratında son sezonunda olması hem de United'da gözden düşmesi sebebiyle Tottenham, 5 milyon euro'luk bir teklif sunacak. Manchester United'ın da bu öneriyi kabul etmesi bekleniyor. 27 yaşındaki futbolcu da kariyerini İngiltere'de sürdürmeye sıcak yaklaşıyor. Ayrıca ülkesinden Lyon da onu kadrosunda görmek istiyor.

KARİYERİ BOYUNCA 105 GOL 63 ASİST ÜRETTİ

Anthony Martial kariyeri boyunca Lyon, Sevilla, Monaco ve Manchester United takımlarında forma giydi. 393 maçta toplam 105 gol kaydederken, 63 de asist yaptı.

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