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Manchester United'a Galatasaray maçı öncesi Lisandro Martinez şoku

Son dakika spor haberleri... Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Arjantinli futbolcu Lisandro Martinez'in sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 15:36
Manchester United'a Galatasaray maçı öncesi Lisandro Martinez şoku

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan İngiliz temsilcisi Manchester United'da Arjantinli futbolcu Lisandro Martinez sakatlandı. Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Martinez'in uzun bir süre sahalardan uzak kalacağını açıklandı. 25 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon 6 resmi maçta görev alırken, 1 asist yaptı.

Ayrıca İspanyol futbolcu Sergio Reguilon'un da hafif sakatlığı olduğu ifade edildi.

Galatasaray 3 Ekim Salı günü deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

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