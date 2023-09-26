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Galatasaray'ın rakibi Manchester United'ta Jadon Sancho krizi!

Temsilcimiz Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakibi Manchester United'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak takımda Jadon Sancho'nun teknik direktör Erik ten Hag ile ciddi sorunlar yaşadığı öğrenildi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 16:07
Galatasaray'ın rakibi Manchester United'ta Jadon Sancho krizi!

Temsilcimiz Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakibi Manchester United'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak takımda Jadon Sancho'nun teknik direktör Erik ten Hag ile ciddi sorunlar yaşadığı aktarıldı.

Mirror'un haberine göre; A Takım ile tüm bağı koparılan yıldız isme takımdaki diğer oyunculardan çağrı geldi.

OYUNCULAR BİRLİK OLDU!

Manchester United'ta Rashford ve bazı futbolcular, Jadon Sancho'ya Erik ten Hag'dan özür dileyerek yeniden takıma katılması için çağrıda bulundular.

Hollandalı çalıştırıcı Ten Hag ile kavgalı olan Sancho'nun A Takım ile tüm bağları koparıldı. Oyuncunun yemek dahil tüm ihtiyaç ve idmanlarını genç takımla yapıyor.

TAKIMDAN AYRILMASI GÜNDEMDE

Diğer yandan İngiliz yıldızın özür dilememesi halinde takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakıldığı ve eski takımı Dortmund'un oyuncu ile ilgilendiği belirtildi.

KRİZ NASIL BAŞLAMIŞTI?

ManU'nun teknik direktörü Erik ten Hag, Jadon Sancho'nun antrenman performansını beğenmediği için kadroya almadığını ifade etmişti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jadon Sancho ise bu açıklamalara karşılık vererek Hollandalı hocayı kararından dolayı eleştirmişti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında 3 Ekim Salı günü Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

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