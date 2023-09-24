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Sheffield United 0-8 Newcastle United (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Newcastle'dan tarihi skor

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Sheffield United sahasında Newcastle United'ı konuk etti. Mücadeleyi 8-0 gibi kazanan deplasman ekibi tarihi bir skora imza attı. Newcastle'a galibiyeti getiren golleri Sean Longstaff, Dan Burn, Sven Botman, Callum Wilson, Anthony Gordon, Miguel Almiron, Bruno Guimaraes ve Alexander Isak kaydetti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2023 Pazar 20:48
Sheffield United 0-8 Newcastle United (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Newcastle'dan tarihi skor

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Sheffield United ile Newcastle United kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 8-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Newcastle'a galibiyeti getiren golleri Sean Longstaff, Dan Burn, Sven Botman, Callum Wilson, Anthony Gordon, Miguel Almiron, Bruno Guimaraes ve Alexander Isak kaydetti.

Bu sonucun ardından Newcastle United üst üste 2. galibiyetini aldı ve 9 puana yükseldi. Sheffield ise 1 puanda kaldı.

Ligin 7. haftasında Sheffield United deplasmanda West Ham United'a konuk olacak. Newcastle United ise Burnley'i ağırlayacak.

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