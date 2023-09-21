Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United'lı taraftarlardan Altay Bayındır sesleri

Manchester United'lı taraftarlardan Altay Bayındır sesleri

Manchester United'da kaleci tartışmaları büyüyerek devam ediyor. Son olarak Bayern Münih maçındaki hatalarıyla dikkat çeken Andre Onana'nın yerine Altay Bayındır'ın kaleye geçmesi için taraftarlardan çağrılar geliyor. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 09:05
Manchester United'lı taraftarlardan Altay Bayındır sesleri

Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde konuk olduğu karşılaşmada Andre Onana yaptığı hatalarla maça damgasını vurdu.

İngiliz ekibi, Bayern Münih karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.

ONANA TEPKİ ÇEKTİ

İlk yarıdaki hatalarıyla dikkat çeken Andre Onana gündeme oturdu. Deneyimli kaleci Bayern Münih maçının ilk yarısı itibariyle bu sezon kalesine gelen 12 isabetli şutta 9 gol yedi.

ALTAY BAYINDIR ÇAĞRISI

Manchester United taraftarları da ligde de hatalı gollerle dikkat çeken Onana yerine yeni transfer Altay Bayındır'ın forma giymesi için çağrı yapıyor.

Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır, henüz Manchester United'da forma şansı bulamadı.

DİĞER
İrem Helvacıoğlu büyük bir değişime gitti! Kendini tamamen yenileyen İrem’in yeni imajına yorum yağdı
Başkan Erdoğan, Türk-Amerikan İş Konseyi yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu: Yatırımcılar için güvenli liman Türkiye
Aslan kasasını doldurdu! İşte o rakam
F.Bahçe'de Dzeko ve Tadic fırtınası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tottenham'da sakatlık! Sezonu kapattı...
Liverpool'dan bekleri için flaş karar!
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman 2023 Eylül?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 - MEB İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı mı?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Josef'ten G.Saraylıları sinirlendiren paylaşım Josef'ten G.Saraylıları sinirlendiren paylaşım 09:19
F. Bahçe - Nordsjaelland maçı saat kaçta? F. Bahçe - Nordsjaelland maçı saat kaçta? 09:09
İngiliz taraftarlardan Altay Bayındır sesleri! İngiliz taraftarlardan Altay Bayındır sesleri! 09:03
G.Saray maçının ardından flaş sözler! "Bu bir uyarıdır" G.Saray maçının ardından flaş sözler! "Bu bir uyarıdır" 08:49
İşte G.Saray'ın Devler Ligi grubundaki puan durumu! İşte G.Saray'ın Devler Ligi grubundaki puan durumu! 00:17
Napoli deplasmanda kazandı! Napoli deplasmanda kazandı! 00:17
Daha Eski
Arsenal PSV'yi farklı geçti! Arsenal PSV'yi farklı geçti! 00:17
Sevilla ve Lens yenişemedi! Sevilla ve Lens yenişemedi! 00:16
7 gollü maçta kazanan B. Münih! 7 gollü maçta kazanan B. Münih! 00:16
Salzburg deplasmanda Benfica'yı devirdi! Salzburg deplasmanda Benfica'yı devirdi! 00:16
R.Sociedad ve Inter puanları paylaştı! R.Sociedad ve Inter puanları paylaştı! 00:16
Arsenal PSV'yi farklı geçti! Arsenal PSV'yi farklı geçti! 00:12