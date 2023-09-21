Manchester United'lı taraftarlardan Altay Bayındır sesleri

Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde konuk olduğu karşılaşmada Andre Onana yaptığı hatalarla maça damgasını vurdu.

İngiliz ekibi, Bayern Münih karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.

ONANA TEPKİ ÇEKTİ

İlk yarıdaki hatalarıyla dikkat çeken Andre Onana gündeme oturdu. Deneyimli kaleci Bayern Münih maçının ilk yarısı itibariyle bu sezon kalesine gelen 12 isabetli şutta 9 gol yedi.

ALTAY BAYINDIR ÇAĞRISI

Manchester United taraftarları da ligde de hatalı gollerle dikkat çeken Onana yerine yeni transfer Altay Bayındır'ın forma giymesi için çağrı yapıyor.

Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır, henüz Manchester United'da forma şansı bulamadı.