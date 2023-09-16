Manchester United 1 - 3 Brighton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Manchester United ile Brighton Hove Albion karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Brighton, 20. dakikada Danny Welbeck'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Müsabakanın 53. dakikasında mavi-beyazlılar, Pascal Gross'un golüyle farkı 2'ye çıkardı. 71. dakikada bu sefer Joao Pedro ağları sarstı ve konuk ekip skoru 3-0 yaptı. 73. dakikada Manchester United, Hannibal Mejbri'nin bulduğu golle skoru 3-1'e getirdi. Mücadele 3-1 Brighton üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Brighton puanını 12'ye yükseltirken, Manchester United ise 6 puanda kaldı.

Öte yandan yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır da Brighton maçında yedekler arasında yer aldı.