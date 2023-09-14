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Manchester United, Jadon Sancho'yu kadro dışı bıraktı

İngiliz ekibi Manchester United, disiplinsiz davranışları nedeniyle Jadon Sancho'yu geçici olarak kadro dışı bıraktı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 22:26
Manchester United, Jadon Sancho'yu kadro dışı bıraktı

İngiliz ekibi Manchester United, disiplinsiz davranışları nedeniyle Jadon Sancho'yu geçici olarak kadro dışı bıraktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, takım disipliniyle ilgili bir sorunun çözülmesi sürecinde 23 yaşındaki futbolcunun kadro dışı bırakıldığı ve bireysel antrenman programı uygulanacağı kaydedildi.

Teknik direktör Erik ten Hag, bu ay başındaki Arsenal mağlubiyetinin ardından İngiliz futbolcuyu kadro dışı bırakmış ve oyuncunun performansının standartların altında olduğunu savunmuştu.

Sancho ise Hollandalı teknik adama karşı çıkarak, kendisinin "uzun süredir günah keçisi" olduğunu iddia etmişti.

Manchester United, birkaç gün önce de kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddia edilen Brezilyalı futbolcu Antony'nin "bir sonraki duyuruya kadar" takıma geri dönmeyeceğini duyurmuştu.

İngiliz ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Galatasaray ve Kopenhag ile A Grubu'nda yer alıyor.

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