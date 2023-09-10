Manchester United Antony'nin kadro dışı bırakıldığını açıkladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Brezilyalı futbolcu Antony'nin "bir sonraki duyuruya kadar" takıma geri dönmeyeceğini açıkladı.

23 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun kız arkadaşına şiddet uyguladığı iddialarını kabul eden Manchester ekibi, internet sitesinde bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Uluslararası maçlara katılmayan oyuncuların pazartesi günü antrenmanlara dönmesi gerekiyor. Ancak iddiaları ele almak için dönüşünün bir sonraki duyuruya kadar ertelenmesi konusunda Antony ile anlaşmaya varıldı." ifadeleri kullanıldı.

ANTONY'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili konuşan Antony ise, "Tarafıma yöneltilen bu suçlamalara karşın bir süre ara vermek konusunda Manchester United ile anlaştık. Bu, takım arkadaşlarımın dikkatini dağıtmaktan kaçınmak için karşılıklı bir karardı. Suçsuz olduğumu yinelemek istiyorum. Bu süreçte polis ile bağlantılı olarak çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.