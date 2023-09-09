Manchester’da sular durulmuyor

Manchester United'da kriz bitmiyor. Erik ten Hag'ın, Arsenal maçı sonrasında Sancho hakkında yaptığı açıklamaların ardından İngiliz yıldız da teknik direktörünü yalanlayan bir açıklama yapmıştı. ABD basını; bazı United oyuncularının bu durumdan dolayı Sancho'dan bıkmış durumda olduğunu öne sürdü. Oyuncuların Ten Hag'ın yönetime yönelik katı yaklaşımını, statüleri ne olursa olsun takımın tüm üyelerine adil bir şekilde davranıldığını düşündüğü ve bu durumdan dolayı Hollandalı hocaya saygı duydukları ifade edildi.