Haberler İngiltere Premier Lig Manchester’da sular durulmuyor

Manchester’da sular durulmuyor

Manchester United'da kriz bitmiyor. Erik ten Hag'ın, Arsenal maçı sonrasında Sancho hakkında yaptığı açıklamaların ardından İngiliz yıldız da teknik direktörünü yalanlayan bir açıklama yapmıştı. ABD basını; bazı United oyuncularının bu durumdan dolayı Sancho'dan bıkmış durumda olduğunu öne sürdü. Oyuncuların Ten Hag'ın yönetime yönelik katı yaklaşımını, statüleri ne olursa olsun takımın tüm üyelerine adil bir şekilde davranıldığını düşündüğü ve bu durumdan dolayı Hollandalı hocaya saygı duydukları ifade edildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Manchester’da sular durulmuyor

Manchester United'da kriz bitmiyor. Erik ten Hag'ın, Arsenal maçı sonrasında Sancho hakkında yaptığı açıklamaların ardından İngiliz yıldız da teknik direktörünü yalanlayan bir açıklama yapmıştı. ABD basını; bazı United oyuncularının bu durumdan dolayı Sancho'dan bıkmış durumda olduğunu öne sürdü. Oyuncuların Ten Hag'ın yönetime yönelik katı yaklaşımını, statüleri ne olursa olsun takımın tüm üyelerine adil bir şekilde davranıldığını düşündüğü ve bu durumdan dolayı Hollandalı hocaya saygı duydukları ifade edildi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk'tan şok talep! Yönetime iletti...
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde! İşte ele alınacak konular
F.Bahçe'ye Van de Beek müjdesi!
G.Saray'da iki yıldıza zam kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tottenham'dan Hugo Lloris kararı!
Manchester United iddiaları kabul etti!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
FITCH TÜRKİYE KREDİ NOTU AÇIKLANDI? Türkiye'nin kredi notu kaç?
İşte Survivor'ın 3. yarışmacısı!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş sözler! "Sergen Yalçın'ı göreve çağırma vaktidir" Flaş sözler! "Sergen Yalçın'ı göreve çağırma vaktidir" 08:16
Kuntz'a sert eleştiri! "Artık o görevde kalamaz" Kuntz'a sert eleştiri! "Artık o görevde kalamaz" 07:32
Brezilyalı Bitello Aslan'a Brezilyalı Bitello Aslan'a 07:05
Bakan Bak tribünde Bakan Bak tribünde 01:41
Ümitler kaybetti Ümitler kaybetti 01:40
Böyle gitmez Böyle gitmez 01:38
Daha Eski
Sergenler Bertuğlar! Sergenler Bertuğlar! 01:37
Portekiz tek golle 3 puanı kaptı! Portekiz tek golle 3 puanı kaptı! 01:25
Eskişehir'de büyük coşku Eskişehir'de büyük coşku 01:24
Portekiz tek golle 3 puanı kaptı! Portekiz tek golle 3 puanı kaptı! 01:23
Her şeyi yaptık Her şeyi yaptık 01:23
Kuntz'un yanlışları Kuntz'un yanlışları 01:21