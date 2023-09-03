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Arsenal 3-1 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET) Arsenal uzatmalarda kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal evinde Manchester United'i konuk etti. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Arsenal son dakikada bulduğu gollerle rakibini 3-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 20:45 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 20:50
Arsenal 3-1 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET) Arsenal uzatmalarda kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal evinde Manchester United ile karşı karşıya geldi.

Maça konuk ekip Manchester United hızlı başlarken 27. dakikada Marcus Rashford takımını öne geçirdi.

Arsenal'de 1 dakika sonra Martin Odegaard skoru dengeledi.

Maçın son dakikaları büyük heyecana sahne olurken uzatma anlarında Arsenal Declan Rice ve Gabriel Jesus'un golleriyle mücadeleyi 3-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Arsenal 10 puana yükseldi. Man. United ise 6 puanda kaldı.

Ligin 5. haftasında Arsenal deplasmanda Everton ile karşı karşıya gelecek. Manchester United ise sahasında Brighton'ı ağırlayacak.

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