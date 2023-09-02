Sheffield United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Sheffield United - Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Sheffield United ile Everton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sheffield United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SHEFFIELD UNITED - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sheffield United - Everton maçı 2 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.