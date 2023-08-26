Bounemouth - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Bounemouth - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Bounemouth ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bounemouth - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOUNEMOUTH - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bounemouth - Tottenham maçı 26 Ağustos Cumartesi günü saat 14:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.