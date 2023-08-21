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Futboldan men cezası alan Ivan Toney'den flaş itiraflar!

Bahis oynadığı gerekçesiyle 8 ay futboldan men edilen Brenford'un futbolcusu Ivan Toney, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toney, bahis oynadığını itiraf etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 15:10
Futboldan men cezası alan Ivan Toney'den flaş itiraflar!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brenford'da forma giyen Ivan Toney, futbol maçlarına bahis oynadığı gerekçesiyle İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 8 ay süreyle men cezası aldı. Toney, Ocak 2024'e kadar sahalardan uzak kalacak.

Toney, oynadığı bahisler ve aldığı cezayla ilgili katıldığı bir YouTube kanalında konuştu.

İTİRAF ETTİ

Toney, "Ben sadece ilk golü ben atarım şeklinde kendime bahis yapıyordum. Başkaları gibi sarı kart göreceğime dair bahis yapıp birilerine tekme atmıyordum." sözleriyle bahis oynadığını itiraf etti.

"PİŞMANIM"

İlk başta yalan söylediğini, sonra bahis oynadığını itiraf ettiğini söyleyen Toney, "Bahis oynadığım için pişmanım" diye ekledi.

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