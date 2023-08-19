Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Tottenham - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Tottenham - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TOTTENHAM - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Tottenham - Manchester United maçı 19 Ağustos Cumartesi günü saat 19:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.
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