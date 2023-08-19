Tottenham 2-0 Manchester United (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Tottenham sahasında Manchester United'ı konuk etti. Mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla Tottenham oldu. İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig'in 2. haftası kritik bir maça sahne oldu.
Tottenham ile Manchester United arasında oynanan mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi Tottenham oldu.
Tottanham'ın golleri, 49'da Sarr ve 83'de Manchester United'dan Martinez'in kendi kalesine attığı gol sonucu geldi.
Bu maçın ardından Tottenham ligde 4 puanla 4. sırada yer alıyor.
Manchester United ise 3 puanla 10. sırada.