Manchester City - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester City - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester City ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester City - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CİTY - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Newcastle United maçı 19 Ağustos Cumartesi günü saat 22:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.