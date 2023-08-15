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Manchester City'e Kevin De Bruyne'den kötü haber! Pep Guardiolo duyurdu

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'nin sakatlığından dolayı birkaç ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 18:05
Manchester City'e Kevin De Bruyne'den kötü haber! Pep Guardiolo duyurdu

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'nin sakatlığından dolayı birkaç ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, UEFA Süper Kupa'da karşılaşacakları Sevilla maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Premier Lig'in ilk haftasında oynanana Burnley maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kevin De Bruyne ile ilgili bilgiler de veren Guardiola, "Kevin de Bruyne'nin sakatlığı ciddi, birkaç ay sahalardan uzak olacak. Alternatiflerimiz var. Yeri doldurulamaz ama yetenekli oyuncularımız var" ifadelerini kullandı.

Belçikalı orta sahanın ameliyat olup olmayacağı ile ilgili önümüzdeki günlerde karar verileceği belirtildi.

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